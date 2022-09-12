聯發科(2454)8月營收出爐，日系外資出具最新研究報告，面對現階段的庫存修正，將對聯發科業務造成一定壓力，且比預期還嚴重，但這不會損害聯發科長期結構性成長，故重申買進評等、目標價950元。

聯發科8月營收447億元、月增加9.32%、年增加4.42%；累計前8月營收為3840.31億元、年增加21.2%。

日系外資表示，聯發科所公布的8月營收暗示其第三季營收恐低於預期，潛在下行風險。智慧型手機晶片的庫存消化對聯發科業務造成一定壓力，且比預期還嚴重，恐壓低聯發科第三季、第四季收益，但並不認為這會損害聯發科週期性的結構成長，這主要歸功聯發科在全球強大的全球影響力，將挾網絡升級以及高速運算的大趨勢，故重申買進評等、目標價950元。

日系外資表示，由於Android 需求疲軟，聯發科客戶/渠道的智慧手機晶片面臨更嚴重庫存修正，預計聯發科第三季營收落在1496億元，季減少4%、年增加14%。

日系外資表示，科技業的庫存修正恐持續到明年上半年，聯發科也不會倖免，因聯發科在Android智慧手機領域的占比高，但該修正不會持續太久，也不會影響到聯發科的結構性成長，故預估該修正不會損害聯發科長期業務前景。預計聯發科營收在2021~2024年將以13%的複合年增長率擴張，毛利率落在48%~49%。