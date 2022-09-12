慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日透露去（2021）年購買疫苗的內幕，行政院發言人羅秉成特發表5點說明、澄清「絕無任何阻擋情事」，引起各界議論。國民黨台北市議員游淑慧針對此事怒批民進黨，「笑死，別一直挑戰全民智商與耐心！」

顏博文日前接受媒體專訪，首度談到去年購買疫苗的過程，如民間想購買BNT疫苗遭政界及工商界大老去電勸阻等，且到貨時有「復必泰」字樣被拒絕簽收，必須要先撕掉才可通過；羅秉成則在11日提出5點澄清，強調疫苗是緊急授權藥品，必須要有政府提供免責承諾，原廠才可能同意販售予民間團體捐贈予政府，絕無任何阻擋情事。

對此，游淑慧今（12）日臉書詢問，新竹市前市長林智堅與台大，民眾會相信誰？民進黨台北市長候選人陳時中與慈濟，民眾又會相信誰？「笑死，別一直挑戰全民智商與耐心！」

國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書說，民進黨為了林智堅的選舉，可以抹黑台大，如今為了陳時中的選舉，又要抹紅慈濟，狂酸「民進黨為了選舉，無所不能，無人能擋，加分加爆！」