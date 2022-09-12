坊間流傳「常用髮膠、髮蠟、定型液等造型用化粧品會造成禿頭」是否為真？食藥署表示，造成禿頭落髮的原因眾多，與頭髮造型相關的化粧品並無直接相關，民眾只要使用時避免與頭皮直接接觸，使用後當天用洗髮劑清洗乾淨，就無須擔心髮膠會導致禿頭。

食藥署表示，頭髮造型化粧品可固定毛髮、定型，部分產品兼具改善毛髮光澤、觸感及易梳性等功能，市面常見有髮用慕絲、噴霧定型液、髮膠、髮蠟等；劑型則分有液劑、噴霧劑、乳劑及油膏劑等。

針對民眾常有「常用髮膠、髮蠟、定型液等是造成禿頭的元凶」的迷思，食藥署表示，造成禿頭成因多，與頭髮造型用化粧品並無正相關。食藥署建議民眾，選購及使用時要看清楚標示，並避免與頭皮直接接觸，使用後當日必須用洗髮劑清洗乾淨，特別是使用髮蠟等較難洗淨的造型品，更要仔細清潔，就無須過度擔心。

食藥署並提醒，使用噴霧劑型髮粧品時應保持距離、避免吸入，並避免噴灑於臉部及口腔等部位，使用後若尚未乾燥，千萬不可靠近火源，以免引發燃燒，造成危險。

食藥署進一步分析不同妝髮用品的特色：「髮用慕絲」是添加髮用固定劑、油劑、保濕劑等成分，將具有定型功能的組成物與液化氣體充填於金屬罐中，在噴出同時，液體會在大氣壓力下膨脹成泡沫狀，達到定型與濕潤光澤效果；「造型噴霧定型液」是添加髮用固定劑、醇類等成分，主要用以維持、固定髮型；「髮膠」組成為水溶性高分子、髮用固定劑、保濕劑、鹼劑及界面活性劑等，能使頭髮看來乾爽且具造型感；「髮蠟」則是凝膠狀或半固狀的油脂，能賦予頭髮光澤亮麗感，且幫助造型。