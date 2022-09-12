被批害命必遭天譴 陳時中反嗆黃珊珊：自己檢討（崔慈悌攝）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊透露，北市原想買疫苗卻被政府在卡，痛批「害命必遭天譴」。民進黨台北市長候選人陳時中今早反嗆「過分了吧！」要她自己檢討。對柯文哲指若非證嚴法師翻臉，根本買不到疫苗，他說，沒有所謂翻臉的事情，證嚴法師對社會非常愛護。

慈濟基金會日前揭露採購BNT疫苗被力阻的祕辛，黃珊珊今早在廣播節目受訪時也表示，台北市政府原本就想要買疫苗，但是政府在卡，還重話批評說「害命必遭天譴」。陳時中今天赴廣照宮參香，在接受媒體聯訪時回嗆，「這就過分了吧！她就自己檢討吧！」

對於台北市長柯文哲指，如果不是證嚴法師翻臉的話，根本買不到疫苗。陳時中回應，證嚴法師是對社會非常有智者、非常有善意、有善心，對社會非常的照顧，「她對我非常的親切跟非常的照顧」。

他說，當初慈濟買疫苗前後，他跟證嚴法師視訊過，也親自拜訪過她，跟她一起用過早餐，「沒有所謂翻臉的事情，證嚴法師對社會非常的愛護」。

媒體追問，如果不是因為當初有人刁難的問題，為什麼最後還需要蔡英文總統出面協調？陳時中只表示，總統有時候在處理不好處理的事情，總統出面來處理，讓它能夠順利，「這也是應該的」。