台中市25年前曾任某國中資優班的黃姓教師性侵案，經台中市性平會重罰「解聘、永不錄用、無退休金」。黃師12日首度發出2000多字聲明提出「三大遺憾」，指「沉默」換來的永遠沒有是非正義，而是無止境的抹黑屈辱、獵巫虛構與政治追殺。他以強尼戴普 vs 安柏赫德判決為例，強尼戴普終於在 6 年後洗刷冤屈！文末強調，他始終相信：「在那遙遠的地方，一切虔誠，終必相遇。」只留一顆無愧的心。

黃師聲明全文如下：

一、很遺憾，「沉默」換來的永遠沒有是非正義，而是無止境的抹黑屈辱、獵巫虛構與政治追殺！

強尼戴普 vs 安柏赫德判決出爐，強尼戴普終於在 6 年後洗刷冤屈！

當初選擇「沉默」，是希望事件不因有心人製造輿論情 緒而失焦，回歸正當調查程序。未料某些民代與某些民間團 體裡應外合，藉此蹭選舉聲量，在沒有任何證據下捕風捉影、刻意擴大案情，透過網路新聞與流言蜚語鋪天蓋地，挑起社會仇恨情緒，甚至在臉書上公布本人住址並糾眾觀看「砍殺黃某」的恐嚇訊息，使本人與家人生命遭到嚴重威脅，並感到極大的恐懼！本人已報警處理。

本人之前因人生規劃，早於今年4月6日即向教育局長提出退休申請，並非有心人士所誤傳本人是因為「逃避本案」而提前申退！多位學生包括本事件申請調查人A女之同班同學得知後本擬辦小型聚會歡送。詎本人竟突在4月下旬接獲告知遭在廿多年前的學生指控當年「利用權勢性騷、性侵」，雖然本人發現對於所指控之人、事均被醜化扭曲或一無所悉，至感憤怒訝異，但只能坦然面對極力自清！

期間本人配合市府調查留職停薪暫緩退休，超過三個月迨至 8月16日終經性平會調查委員約談，始知申請調查人為廿多年前本人任教國中班之A女，其後調查委員要求本人嚴守性平調查保密原則，及為避免無端再遭指「騷擾證人」，本人幾乎斷絕與外界所有聯繫，選擇沉默。然而A女未及調查程序完成，8月17日就經由人本基金會召開記者會，之後藉由政治力介入，透過媒體不斷放送毫無任何證據之訊息、號召連署獵巫、形塑輿論風向，企圖影響調查結果，結果尚未出爐前即已將本人一世 清譽摧毀殆盡！

在選舉操作與網路新聞鋪天蓋地下，本人成了選舉期間政治惡鬥的工具，淪為 政壇的「祭品」。縱經本人提出A女與其證人指控多處不合理，且請求約談黃某家人、同事、學生等人，性平會調查委員竟一概未予詳查，以「行政調查，其證據證明力之要求，當不若刑事要求嚴格」即主觀認定：有「單獨接送、課輔」，更誇張的是：在未見「明確合理之證據法則」之情形下，進一步直接被推論至有「性騷擾、性侵害之事實」，旋逕由教育局發布新聞表示A女所有指控屬實！

最讓人感到不可思議的是，後續的記者會在沒有證據的情形下，又製造出了4 位「受害者」，還牽連與本案完全無關、本人最後服務的學校師生們！為了造成學校內部對本人的仇恨，竟罔顧學生寶貴的受教權及老師教學的安定，透過網路媒體製造仇恨式的洗腦與傷害，其手法實在令人髮指！

二、很遺憾，這套經由民意代表召開記者會、網路串聯煽動輿情，未審先判的「SOP」，永遠比 COVID-19 病毒傳播更快、更毒！

不論某些團體或民代「製造」了5位、甚至50位「受害者」，請提出明確的證據，站出來一起接受「司法調查」的檢驗！莫只會躲在網路媒體後面，藉由非理性的渲染模糊真相，塑造社會公敵，打擊選舉對手遂行其政治目的；如果經不起司法檢驗，本人必將追究其「毀謗罪」之刑事責任！

雖然黃某坦然面對極力自清，但是網路媒體一片未審先判以及目前政治與選舉氣氛助長下，最終已難還我清白之身了。此例一開，所有盡忠職守服務基層多年的公教人員當深感惶恐！必定會有那麼一位在過去曾經討厭你、又不知自我檢討的人，知道只要循此模式操作，沒有追訴期，也不需直接證據，再經由不嚴謹的「行政調查」就可以將你過去的人生「歸零」，即使退休了亦可「追回」所有的退休待遇！原來報復一個人竟是如此容易！爾後基層教師對學生不論是課業輔導或生活關心，只做「份內之事」之事就好，明哲保身為要，再也不敢為適應學生個別差異而額外「雞婆」了，這豈是學生之福？

本人在此要大聲的呼籲：「富獨立思考及理性批判能力的兄弟姐妹們站出來！向這種屢屢得逞、仇恨式洗腦的慣用套路說『不！』，並端正一切為選舉考量的政治歪風！」。

三、很遺憾！我當年沒有將學生們教好！

黃某38年來沒有華屋財富，只剩下與校園同氣息，與學生同旋律的美好回憶，一直以最「真誠」的情感與最「雞婆」的用心，認真對待每一位學生，珍惜共同擁有的緣份，對於黃某之教學方式絕對可受公評。但令人痛心的是：在一連串沒有任何證據的指控與獵巫下，竟然將過去原本被感恩、被羨慕、甚至被歌頌的師生情誼與雋永回憶，扭曲為齷齪下流、骯髒低級、甚至見不得人的勾當，並以此博取社會大眾之同情，將黃某打入萬丈深淵！

本人擔任導師廿年，不僅在課業輔導，生活輔導上也從不放棄任何一位學生，只要是能有機會幫助學生，即使畢業多年也一定盡力而為，不論是轉系、選科、留學，甚至感情困擾等不勝枚舉，所以歷屆學生多人也經常與本人保持融洽互動。學生Y男在111年8月5日才邀約本人聚會，卻在 8月22日於「獨立評論」發表「我的國中生活像邪教」文章，其通篇並非為申請人申冤，更未提出任何證據，只是激活國中時期原本被理性壓抑的偏激幼稚，藉本案全盤否定了國中時期對他的教導！

Y男於國中時期，曾因為對本案A女糾纏示好，A女主動求助本人處理；也曾經在放學後於全家便利商店為了一位別班女生，與另一位男生動手互推，受到本 人訓斥。Y男在大學時才較有與本人互動，以為他較長大懂事了，之後本人至台大時，亦找其碰面。2018 年本人還欣慰的邀請Y男至服務的國中為師生們以「學習歷程楷模」為題做分享。及今方知，他是一位多年來隱瞞不滿情緒、伺機報復、表裡不一、言詞反覆的學生，身為曾經的導師，深感慚愧！

黃某感謝親友們始終的關愛與支持，尤其是黃某一生的摯愛-我的內人與我的女兒，理性的學生與家長、好友們的信任與這段期間的協助，讓我感到這才是人一生中最值得用生命鞏固與捍衛的核心價值！

我始終相信：「在那遙遠的地方，一切虔誠，終必相遇。」只留一顆無愧的心

黃姓台中市狼師性侵教育局解聘