印尼總統佐科威（Joko Widodo）坦言，考慮加入中國大陸、印度的行列，向俄羅斯購買石油，以抑制飆漲的能源價格。

誰在向俄羅斯買油？

英國《金融時報》（Financial Times）12日刊出佐科威的專訪，當被問到印尼是否會購買俄羅斯石油時，佐科威回應：「我們一直在監控所有選項，如果有國家給出更好的價格，那當然。」

他說：「政府有義務找到各式各樣的來源，以符合百姓的能源需求，我們想要找到解決方法。」

報導指出，佐科威的說法凸顯了許多國家面臨的困難，在面臨地緣政治問題的同時，能源危機正打擊家庭及全球企業。

作為東南亞最大國的印尼長期以來奉行不與超級大國結盟的政策，俄羅斯入侵烏克蘭後，6月佐科威分別前往莫斯科及基輔，親自邀請俄羅斯總統普丁及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）參加9月底登場的G20峰會。

印尼中亞銀行（Bank Central Asia）首席經濟學家蘇穆爾（David Sumual）分析，如果印尼政府真的向俄羅斯進口石油，那將是糟糕的公共關係，因為印尼是不結盟國家，甚至是不結盟國家運動的創始國。

印尼燃料補貼的支出成本比原先的預算高出3倍，大增至338.3億美元（約新台幣1.045兆元），迫使政府決定縮減能源補貼。

事實上受惠於國內強健的消費動能及兩大出口商品碳及棕櫚油的高價，印尼至今安穩度過能源危機，不過隨著能源價格持續水漲船高，預計將推升印尼當地通膨，迫使印尼央行印尼銀行（Bank Indonesia）升高利率，恐進一步打擊經濟增長。佐科威說：「能源與民眾的最佳利益密切相關。」

礙於俄烏戰爭，印尼食用油價格飆漲。

印尼官方先前透露，莫斯科願意以低於國際油價30%的價格出售石油給印尼，8月印尼國營石油公司「Pertamina」說將會檢視進口俄石油所面臨的風險。美國上周警告，將對無視石油限價政策、透過西方服務轉帳的買家祭出制裁。

《金融時報》分析指出，如果印尼加入印度及中國大陸的購油行列，將進一步幫助莫斯科抵銷歐洲原油進口量下滑後承受的損失，根據海關數據，和2022年第1季相比，第2季印度及大陸多進口了1100萬噸俄石油。

目前印尼及俄羅斯還有好幾項大型能源計畫，包括斥資160億美元、由「Pertamina」及俄羅斯石油公司（Rosneft）在東爪哇省（East Java）建造的煉油廠等。