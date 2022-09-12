英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於日前驟逝，享耆壽96歲，外界紛紛哀悼與感念女王生前的奉獻付出，但與此同時，推特開始流傳一則謠言，傳出極具爭議的YouTuber網紅泰麗莎佩塔斯（Trisha Paytas）即將生產，而她的女兒將在女王逝世後3分鐘出生，暗示是「女王轉世」，引起網友撻伐，連泰莉莎本人都看不下去，連忙跳出來澄清。

泰麗莎佩塔一開始以美妝起家，慢慢轉往吃播、分享生活日常，隨著她結婚、懷孕，近期爭議已經減量不少，但還是有傳言不請自來。在在英國女王伊莉莎白二世逝世消息傳出後，推特開始流傳，泰麗莎的女兒將在女王逝世後3分鐘出生，推文暗示是「女王轉世」，單則消息有超過2萬次轉發，並有超過20萬人按讚。

但大多人的反應還是不可置信居多，也覺得這則玩笑太超過，甚至有人將矛頭轉向泰麗莎，認為她又在蹭熱度，這則荒謬的消息連泰麗莎都看不下去，她在Instagram澄清，並貼出挺大肚攤手的照片表示：「這也太尷尬了吧，害得我不得不出來澄清，我還沒生，肚子還很大。」更表示女王離世是件哀傷的事，除了表達哀悼外，也希望不要有人以此開玩笑。

網紅泰麗莎佩塔斯在YouTube擁有將近500萬訂閱，以及超過10億次觀看，內容多為記錄生活的VLOG和吃播，內容相當樸實無華，之所以會成名，還是拜她「自走砲」的性格，經常和其他網紅吵架，關注度也水漲船高，也因為容易起爭議的特質，曾被封為「最不受歡迎的YouTuber」。