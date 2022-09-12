大同集團.尚志資產開發位於土城的指標建案「大同莊園3」，今(12)日上午舉行開工典禮，大同董事長王光祥說，基本工資再漲，建築工資也跟著上揚，原物料也是漲不停，1年前鋼骨每噸5萬元，現在每噸已經漲到9萬元，房價要下修不可能，目前雖遇上缺工又缺料的窘境，但是，這個案子仍會積極趕工，交期並不會拉長，目標2026年竣工。

對於尚志資產開發旗下的土地開發進度，王光祥低調的不願多談僅表示，以平常心來看待，會照規劃逐步的前進，並強調大同有不少新的事業，包括太陽能和儲能，抓到全球潮流的時間點，未來發展樂觀可期，希望大家可以把焦點放在新事業體上面。

對於內政部平均地權條例力拚修法，負責代銷「大同莊園3」案的海悅總經理王俊傑說，預售禁止轉讓雖然有排除條款，但現在時機不是很成熟，他認為買賣應該自由化，股票可以買賣為何預售屋不能？不過，只要預售屋買賣有獲利就應該繳稅，買賣是商業行為，希望政府能夠再思考。

王光祥說，台灣國民所已超過3萬元以上，現在的人買房不會只慮大小，品質和停車位都會注意，疫情過後，更要求居住品質，「大同莊園3」採用SS+SC鋼骨雙制震，並將高度拉高到33層，規劃耐震6級的擎天鋼骨地標，也受到消費者肯定，截至第二季實價登錄金額約70億。「大同莊園3」基地面積約4966坪，銷售近6成，實登價格在58~64萬/坪，房型2~4房，坪數為24~78坪，步行約500米即達板南線海山站。