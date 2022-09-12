安馳(3528)8月營收為5.51億，月減少4.95%、年增加1.73%；累計前8月營收為43.42億，年減少0.14%，主要在於目前原廠晶片供應及客戶訂單能見度仍不明朗，安馳出貨持續集中以高附加價值的智慧工廠與遠端遙控相關的整合方案為主。

安馳表示，8月Xilinx代理產品線表現較為突出，較去年同期成長近三成，主要在於客製化IC驗證平台、自動化測試機台，以及國防航太相關的5G高速傳輸等高階整合方案出貨量持續增加，加上Xilinx近期推出的新產品線Kria自適應系統模組SOM，已成功進軍智能監控、機器視覺、工業安全等端點運算應用市場，下半年陸續進入量產階段。

安馳表示，受疫情反覆變動推升高速視訊傳輸需求，公司8月多媒體產品線出貨量亦持續成長，主要應用於5G高速傳輸、遠端智慧監控、多工視訊會議及影音串流傳輸等利基型市場產品，今年前8月出貨量較去年同期明顯增加。

安馳表示，在ADI產品線部份，今年在ADI併購Maxim後，開始拓展Maxim MCU代理產品線，除了充實MCU(微控制器)相關產品外，亦使ADI產品方案完整度再上層樓，安馳下半年開始積極與客戶合作開發相關產品應用，預估Maxim MCU今年底可望開始放量出貨。