長夏將盡，伴隨著中秋節到來，才稍稍感受到涼意，和大環境對峙了這麼久，人和貓咪都需要讓身心放鬆、轉換，繼去年初夏以「2021臺北喵嗚季」創造了近3萬人次參與的盛況後，【2022臺北喵嗚季】又將於10月1日至2日重磅回歸，為了為長夏過後帶來一絲涼意，今年【2022臺北喵嗚季】特別選在富含綠意的松山文創園區舉行，讓愛貓人士和愛貓悠遊其中時，也可以多吸收些芬多精。

搭配松山文創園區的滿園綠意，【2022臺北喵嗚季】主辦方「喵嗚市集」團隊今年特別選定「綠藝派對」作為活動主題，用以貫串展區布置調性以及活動設計氛圍，「喵嗚市集」團隊指出，本次活動特別邀請插畫家Gs.灰階，以貓咪和「綠」、「藝」發想，創作多款視覺設計元素，以插畫的筆觸敘說貓咪的城市生活，此外，展場也應景的布置了貓草平台，以具有份量感的擺設方式，展示貓咪喜歡的綠色植物，令人視覺壓力自然放鬆，同時也可以感受一下貓咪被喜歡的植物環繞時的愉悅。

【2022臺北喵嗚季】重頭戲自然是全國最大室內貓咪主題市集的「喵嗚市集」！今年「喵嗚市集」特別號召數十位具有原創感設計、以貓咪為創作主題的文創手作職人，各式各樣的文創工藝作品，以各種材質、技法和風格，呈現貓咪的活靈活現、可愛爆棚。

此外，為了照顧好貓主子的生活和健康，【2022臺北喵嗚季】也集結了聚焦人貓生活所需且具備產品開發創意的企業，在「喵嗚市集」以多元的方式呈現，吸引愛貓且喜歡原創感商品的知音。

除了好玩，好逛之外，好吃更是【2022臺北喵嗚季】少不了的元素，今年喵嗚季特別從各地挖掘到各式精心製作的貓咪餐食，從正餐、點心到零嘴一應俱全，其中不乏以人食等級為標準的食材，不但貓主子可以吃，連貓奴也可以就口，讓飼主在討好貓咪嘴和胃的同時，也可以增添不少安心。

為了讓愛貓人可以透過多種途徑感受貓咪的可愛，學習和貓咪相處的訣竅，本次募資回饋組合中，特別加入【喵嗚學堂】「達人透析─貓咪生活啟蒙班」系列線上講座，包括「手機拍貓」、「與貓同居」和「零壓力貓咪」三個主題，由三位貓咪達人從不同的專業領域，傳授和貓咪相處的密技，畢竟「做父母要學習，做貓奴更是！」。

臺北喵嗚季自開辦以來，即致力於串連人和貓相遇的美好傳統，【2022臺北喵嗚季】也不例外，今年主辦方再度邀請臺北市流浪貓保護協會、臺灣咪可思關懷流浪動物協會等動保公益團體，於主題日活動現場帶來近百隻浪貓，尋覓有緣的愛貓人。這是浪貓得到一生溫飽、安全的機會，更是奴才和天選之貓相遇的最佳時刻，期待能促成更多貓咪找到溫暖的家。

想要和貓咪近距離接觸，想要了解養貓的基本常識，滿足愛貓人看貓的滿足感，【2022臺北喵嗚季】提前自9月起至10月2日止於ACCUPASS活動通平台，獨家販售【2022臺北喵嗚季】入場券，以號召更多愛貓人以群眾的力量，支持這場結合文創、動保、公益、產業發展、地方創生等多元面向，以市集、策展、講座等方式呈現的大型貓咪主題活動。