美股道瓊及那斯達克指數上周連三日上漲，周五站回季線，反彈氣勢強，亞股今（12）日也同步大漲，台股更在半導體股及航運股齊步展開報復性反彈，大漲超過250點，指數收復14,800關卡，市場估計今天量能有機會回升至2,000億元以上。

台股今天一早由台積電領漲，上周五台積電ADR以上漲1.61％作收，聯電ADR也強彈1.88％，至上午近10點時，股價來到約490元大漲15元，貢獻指數超過126點，其次為聯發科上漲14元貢獻8點，以及鴻海、聯電、陽明、萬海、富邦金、國泰金、南亞及中租-KY等，居貢獻點數各達3點～8點左右，成為台股上漲點數前十名。

貨櫃航運運價雖持續下跌，但利空消息逐漸淡化，航運股展開強勁反彈行情，類股指數大漲超過3％，中櫃率先衝上漲停，其次為榮運、萬海勁揚7％～8％以上，慧洋-KY及陽明也各大漲6％多，四維航、裕民、中航、台驊投控、志信等齊步上漲3％～4％以上，整體航運股，包括貨櫃、散裝海運及航商等都有亮眼反彈表現。