陸官媒「只有一中沒有各表」 侯友宜：平等、尊嚴、善意看待對方 11:272022/09/12 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜認為要以平等、尊嚴、善意看待對方。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「九二共識」30周年，不過大陸《人民政協報》指「九二共識只有一中，沒有各表」，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，在區域穩定過程中，更要以平等、尊嚴跟善意來互相看待對方。 林佳龍估與侯友宜輸贏在10萬票 侯選辦酸：先讓市民相信選真的 落實青年參政 侯友宜選辦邀4名「政治實習生」加入團隊 愛傳承關懷演唱會 邀老中青三代藝人開唱 #九二共識 #侯友宜 #新北市 #一中各表 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酸侯友宜想拿市長資源選總統 林佳龍：貪心又不負責 23:482022/09/10 政治 林佳龍批侯友宜心不在新北市 籲市民「成全侯，票投林」 12:552022/09/09 政治 藍營桃園、台北參選人尋求合體 侯友宜：歡迎一起來 15:032022/09/10 政治 侯友宜本屆最後一次總質詢 2024、兩岸成重點 11:072022/09/12 政治 狗狗節前夕警犬多多退役 侯友宜：感謝牠為這塊土地的奉獻 19:322022/09/09 生活 估與侯友宜輸贏在10萬票 林佳龍提3原因 12:082022/09/11 政治 新北市長之爭 林佳龍預測與侯友宜輸贏在10萬票 23:152022/09/10 政治 陸媒稱九二共識只有「一中」 郝龍斌：共識被推翻當然就不存在了 10:432022/09/12 政治 林佳龍估輸贏10萬票 侯辦酸要玩真的 04:102022/09/12 政治要聞 恩恩案監委擬約詢新北副市長 林佳龍：侯友宜應出面才有擔當 16:312022/09/11 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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