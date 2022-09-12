生活或工作中難免會有遇到困難，需要別人幫助的時候，不過星座運勢網站《摘星工廠》指出，獅子座、水瓶座、金牛座遇到困難時，寧願自己硬扛也不想向朋友求助，然而當朋友有難時，他們一定會挺身而出，且不求任何回報。

▍獅子座

獅子座之所以不願意麻煩朋友，是因為他們太好強、愛面子，不想被朋友知道自己「不行」，即便朋友根本沒有這樣的想法，他們也會自行腦補，因此很少向朋友求助。不過獅子座為人仗義，只要朋友有難，必定出手相助，而且不求回報，只需道謝一聲即可。

▍水瓶座

水瓶座交朋友，不喜歡跟對方黏在一起，比較喜歡保持一定距離，畢竟他們喜歡自在，不喜歡被任何一種關係綁死，所以即使碰到困難，他們也會選擇自行解決，若解決不了寧可先擱置、拖著，也不想麻煩朋友。然而當朋友有難時，水瓶座可不會袖手旁觀，第一時間就會伸手援助。

▍金牛座

金牛座固執、倔強，面對生活中的任何事，總是習慣一個人解決，不喜歡扯別人進來，如果事情不好處理，他們多半也會選擇硬撐，無論如何就是不願意開口向朋友求助，因為他們不想給朋友添麻煩，也覺得欠人情將來要還很麻煩！不過朋友有難時，金牛座總是很樂意去幫忙，一點都不排斥。