美國兩大工會周日為主要貨運鐵路近6萬名勞工的合約進行談判，並痛批雇主們暫停部分貨物運輸，以便在本周截止日期之前取得談判優勢。

包括聯合太平洋鐵路（Union Pacific ）、波克夏·海瑟威旗下BNSF、CSX和諾福克南方鐵路（Norfolk Southern）等多家公司必須和工會在本周五午夜結束之前達成初步協議，否則接下來可能上演大規模工會罷工、雇主停工以及國會出手干預的戲碼。

鐵路公司在上周晚些時候宣布自周一起停止運輸危險和有毒材料，以確保發生罷工時的安全性。

國際鈑金、航空、鐵路和運輸工人協會（SMART-TD）運輸部主席 Jeremy Ferguson和火車頭工程師和訓練員兄弟會（BLET）主席Dennis Pierce周日發布聯合聲明表示，這些雇主將客戶拒之門外，他們進一步損害供應鏈，就是為了促使國會採取行動。

對工會、鐵路、托運人、消費者和美國總統拜登而言，這個不惜把雙方拉至戰爭邊緣以迫使對方屈服的「邊緣策略」（Brinkmanship）發生的時機很敏感，大規模鐵路運輸中斷可能阻斷食品和燃料供應、導致交通陷入混亂並加劇通膨情勢，每一天造成的經濟損失恐將達到20億美元。

拜登已經任命一個緊急委員會協助勞資雙方打破僵局。

全國鐵道勞工大會（NRLC）表示，截至周日，12個工會中已有8個達成初步協議。這場勞資談判共影響11.5萬名鐵道從業人員，而尚未達成勞資協議的SMART-TD和BLET就占了大約一半。

美國鐵道協會（AAR）在談到該產業暫停運送危險貨物的決定時表示，鐵路公司並不認為全國服務中斷是不可避免的事，但如果無法達成協議，某些客戶將開始受到影響的時候可能已經到來。