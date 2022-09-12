國防部11日公告，近日已經接連監測到4種中共解放軍無人機，而且當天在台灣北部空域出沒的KVD001無人機，還是首次出現在台灣附近。陸媒「樞密院十號」今天（12日）發文稱，KVD001無人機都是在配合陸航部隊作戰，充當直升機的耳目和提供中繼引導，為何國軍沒有提到後者，很可能是國軍根本就沒有發現超低空飛行的解放軍直升機。

截至昨天（11日）17時，國軍發現解放軍軍機8架次、軍艦5艘次持續於台灣周邊海空域活動。其中「逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域」有5架次解放軍軍機，包括KVD-001無人偵察機1架次、殲-11戰鬥機2架次、運-8技偵機1架次、BZK-007無人偵察機1架次。

「樞密院十號」報導稱，在台灣方面的通報中，解放軍出動的多型號無人機格外顯眼。5日，台國防部首度公佈解放軍無人機「擾台」，接著8日一架無人機「逾越海峽中線北段」，9日一架無人機則進入台灣「西南空域」。台媒10日稱，「短短五天對岸無人機三度擾台，型號包含BZK-005、BZK-007和TB-001」

報導稱，不同於在台灣附近出現的解放軍其他各種大中型查打一體無人機，KVD001無人機前往台灣附近，可能還有其他意義。

公開資料顯示，KVD001無人機採用平直翼、雙尾撐的常規佈局，可以維持較長的巡飛時間，但沒有武器掛載能力。它曾經亮相2019年天津直博會，與直-20、武直-10、「長弓」武直-19和直-8G同台登場，參加了地面靜態展示。

大陸官方資料顯示：該機具備遠程通信中繼、戰場偵察監視、目標照射引導等功能，可以延伸陸航通信指揮通信鏈路，為陸航地面指揮所與空中編隊提供指揮通信中繼接力，有效提高陸航部隊的遠程指揮能力。

去年大陸官媒央視的軍事報導還專門介紹了KVD001無人機與直升機的協同作戰演習。報導稱，第80集團軍某陸航旅出動了多架直升機與無人機進行協同，完成了對重點目標的快速偵察和精準火力打擊，實現了快打快撤。其中無人機發射升空，率先奔赴作戰地域，在千米高空對可疑目標進行偵察識別、跟蹤、監視，並將數據實時回傳至塔台指揮組。接到指令後，多架直升機依次升空，在無人機精確引導下迅速鎖定目標，進行模擬攻擊。

報導強調，無論是天津直博會的公開介紹還是央視軍事報導提到的實戰演練，「KVD001無人機都是在配合陸航部隊作戰，充當直升機的耳目和提供中繼引導。」

「因此看似單獨出現在台灣北部的KVD001無人機，其實會不會是在配合解放軍陸航部隊的演練呢？」報導好奇，至於為何國軍沒有提到後者，很可能是國軍根本就沒有發現超低空飛行的解放軍直升機。