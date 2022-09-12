星宇航空表示，隨著政府入境管制逐步開放，8月收入月增比及年增比已連續四個月呈現正成長，為配合逐步提升的機位需求，各航線將持續增班。預計於10月28日開航「沖繩」、「札幌」兩大國人喜愛的東北亞旅遊勝地，也同步復飛越南「峴港」航線。

星宇航空指出，看好疫後旅遊潮，星宇航空積極籌備新航點開拓飛行版圖，繼東京、大阪和福岡定期航線後，選定開航日本觀光勝地沖繩、札幌，也同步恢復睽違已久的峴港每日定期航班。

星宇航空目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、福岡、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，隨著疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，未來也持續滾動式彈性調整。現有3架A330neo執飛曼谷、胡志明市及新加坡航線，後續也計劃飛航大阪。星宇航空機隊按規劃穩步擴張，將於年底前再交付1架A330neo及2架A350 XWB廣體客機以配合逐漸回溫的機位需求，也積極佈局北美、深耕商務轉機客市場。