今（12）日為社會運動倡議者鄭南榕的冥誕，民進黨新北市長參選人林佳龍拜訪鄭南榕基金會紀念館，受訪時再度談到數位中介法，他重申，不管出發點為何，過程一定要保障自由人權，毫無妥協的餘地，而這次人民的反應，也說明了人民心聲，那就是執政者要謙虛，不然有時數位治理，也可能適得其反。

林佳龍今天被問到，前陣子國家通訊傳播委員會（NCC）推動「數位中介服務法」草案，引起風波，是否顯示該法違背鄭南榕這輩子最積極捍衛的言論自由？他表示，這是很好的一個例子，數位中介法從提出草案，還沒送立法院，社會就加以檢視，因為言論跟思想自由，是人民最基本的權利。

林佳龍強調，進行數位治理，一定要在保障人權的基礎上，不管出發點是打擊網路詐騙或是假訊息，過程都一定要保障自由的人權，毫無妥協的餘地，至於在內容上，怎麼同時確保言論自由，又能夠防範犯罪行為，以數位治理這種新科技給我們的挑戰，台灣社會要一起來討論，然後決定之後，政府負起責任。

林佳龍說，如果後續執行上，有需要改革的部分，也要拿出來再改革，這件事情確切說明了人民的心聲跟力量，就是執政者要謙虛，不然有時候所謂的數位治理，也可能適得其反，雖然網路上假訊息的現象，全世界都可能面對，也有一些受害者，但一定要知道「言論自由是我們的地基」，沒有這個地基，蓋的建築物遲早都會倒塌。