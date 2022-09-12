大陸35歲男星李易峰11日被警方證實違法嫖妓，隨著傳言被證實，李易峰過去私生活陸續被傳開，有人指他「戴墨鏡激戰」、「在片場選妃」等等，引起軒然大波。近日更有自稱交往李易峰3年的網紅郭子瑜，出面爆料男方怕她洩漏證據想拿錢封口，也還原「極樂蘇美島」真相，並痛罵「自律會死嗎？」

郭子瑜11日PO出多張對話截圖，表示曾交往李易峰3年，並踢爆他過去肇事逃逸、嫖妓皆屬實，並稱自己才是陪男方去泰國蘇美島的人，所謂度假照其實是她拍的，與另一位網紅灣灣毫無關係。對於李易峰這次被捕，郭子瑜也忍不住痛批：「是什麼讓你做出這樣的事情？好好工作會死嗎？自律會死嗎？真的無法想像在一起3年的人變成這副模樣！」

郭子瑜曬出多張對話截圖，解釋泰國蘇美島度假照的真相。(圖/郭子瑜 微博)

郭子瑜表示說出此事後，已收到上萬條私訊，並表示李易峰這副德行，受到現世報是遲早的事，如今的她看到李易峰惡行陸續被證實，只覺得「噁心」二字，同時慶幸終於能公開交往3年間，男方對她做出的所有事情。見到的網友則質疑爆料真偽，並要她曬出證據，同時不斷攻擊她的長相、是在蹭熱度。

郭子瑜回應網友對她的質疑，並解釋要報警才能恢復雙方對話紀錄。(圖/郭子瑜 微博)

郭子瑜補充說，她會去恢復對話紀錄，不過需要時間考慮是否爆料。(圖/郭子瑜 微博)

郭子瑜則回應自己確實整過型，不過這些並不重要，接著說李易峰曾多次拿錢「公關她」，不過自己並未收下，後來還扔掉疑似藏有證據的手機，換取男方的信任，才會無法第一時間證明，否則豈非早有預謀。另外，她也透露要報警才能取回聊天紀錄，「你們那麼想看，我如果能夠恢復出來一點，你們是不是欠我一句道歉？」最後也不忘強調，若是她想蹭熱度或是要錢早就如願，何必等到現在。