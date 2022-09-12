神舟十四號太空員乘組今年迎來大陸太空站的首個中秋節，這也是首次在太空過中秋。根據中新網報導，在10日晚播出的中秋晚會上，三名太空人也向全球華人送上了來自太空的中秋禮物和問候。

此次中秋晚會以一首《銀河中的星星》致敬大陸航太人。歌曲結束後，正在執行任務的3名太空員也通過影片向全球華人送上了「中秋快樂」的祝福。為讓太空員在太空更好地度過中秋，地面支持團隊提前準備中秋食品大禮包，讓「神十四」乘組在太空也能吃上節日會餐，品嘗蓮蓉月餅。

值得一提的是，太空員還為自己的中秋食譜添了一道「新鮮菜」。經過近三個月的種植培養，太空員蔡旭哲帶上空間站的生菜種子已經長成兩株「太空生菜」。

此外，在太空賞月也是種別樣的感受。據了解，大陸太空站每90分鐘可繞地球一圈，因此太空員一天內可以欣賞到16次月升月落。太空員陳冬也拍下太空月色。他說與地面不同，除了白天也能拍攝到月亮外，由於沒有大氣及雲的干擾影響，看到的月亮更加明亮、透徹。