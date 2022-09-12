黃姓男子去年施作彭姓男子住處地下停車場的升降閘門更換工程，不料完工後，彭男以遙控器操控鐵閘門升起，卻突然以自由落體方式掉落地面壓死彭，台北地方法院考量黃男犯後坦承犯行，且承諾死者家屬610萬元，依過失致人於死罪判刑1年。緩刑5年。可上訴。

去年4月黃男受彭男委託，以28萬元承作彭家地下停車場之升降閘門更換工程，但黃男本應注意設計閘門升降設施時，要確實焊接各項構件交接處，讓馬達能承受閘門的重力，以避免危險發生，卻僅設計由馬達升降閘門，未設計預防閘門墜落設施。

黃男在4月23日完成該項停車場閘門工程，收取工程費28萬元，將搖控器交給彭姓友人，5月6日傍晚，彭男站在閘門開口處正下方，操控閘門升起，欲進入停車場時，因閘門上升，傳動軸與閘孔交接處的焊接位置斷裂，閘門突然掉落重壓彭男致死。

台北地院認為黃男令被害人因此失去寶貴之生命，且使家屬造成難以彌補之創傷，實有不該，惟念他犯後始終坦承犯行，且承諾賠償610萬元，堪認犯後態度尚稱良好，依過失致人於死罪判處有期徒刑1年。緩刑伍年，並應履行的負擔。