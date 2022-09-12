國民黨桃園市長參選人張善政在「善GO方程式」系列影片中，展現自己做的火車模型。（張善政競選辦公室提供）

國民黨桃園市長參選人張善政11日晚間推出「善GO方程式」系列影片第一集「鐵道迷篇」。影片中，張善政開箱自己的鐵道收藏，包含6歲開始蒐集的鐵道時刻表、用牙膏盒製作的火車模型等等，提到鐵道時，張善政眼睛一亮，呈現另一面的張善政。

為了讓張善政突破以往科技公司高層、行政院長的形象，競選團隊決定要「打破善哥問到底」，策畫一系列的「「善GO方程式」影片，希望藉此解答外界的好奇，把最真實的張善政、最樸實的「善哥」呈現給大家。

第一集的鐵道篇，由發言人之一的曾俊豪主持，他首先提問，為何張善政會愛上鐵道，開啟跟鐵道的緣分？張善政回應，自己的祖父在鐵路局工作，以前總會帶著他出差，自此便愛上跟火車相關的種種，也養成蒐藏火車周邊物品的興趣。

張善政拿出從6歲就開始蒐集的「台灣鐵路旅客列車時刻表」，並解釋，只要火車時刻表更新，鐵路局就會推出一個新版本，「我就會立刻到火車站窗口買一本，現在家裡面大概有超過100本。」

除了火車時刻表，張善政小時候也對模型車感興趣，但家中經濟條件有限，父母親買了第一部火車模型後，他便開啟「手作之路」，自己用廢棄的牙膏盒，動手做火車模型。製作的車種包括R20型、R100型柴電機車、莒光號、復興號與光華號等。

張善政對鐵路如數家珍，甚至加碼說出冷知識—北台灣最能展現列車性能的路段，其實也在桃園，主因是路線筆直，讓在場所有人驚呼連連。

當天錄製現場，張善政也帶了真正的火車模型，他表示，這是出社會後，有經濟能力了，才去買模型圓夢，他還自己在家組裝鐵道，透過EXCEL試算表計算火車路線，像是轉彎與岔路等等，「其實擘畫城市發展也是這樣，如何把腦海中的藍圖實現，這是我很想為桃園做的事。」

曾俊豪指出，真正的張善政不止是企業經歷、進入政府服務，像是小時候手作的牙膏盒鐵道模型、火車時刻表等等，能夠全部保留到現在，就代表他很樸實、很重情感，「呈現這些鄉親比較不容易的看到的特點，也是團隊推出影片的初衷，未來還會有其他單元，讓大家認識真正的張善政。」