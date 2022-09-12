警方循線逮捕陳嫌，並在其住處起出犯案用衣物等相關證物。（警方提供）

新北市1名陳姓男子（37歲），因貴金屬等原物料上漲，盯上汽車零件「「觸媒轉換器」下手行竊，警方經被害者報案後，調閱周邊監視器，鎖定陳嫌身份，向新北地檢署及地方發院聲請拘票、搜索票，日前將陳嫌逮捕歸案，依加重竊盜罪移送。

警方表示，觸媒轉換器安裝於汽車的廢氣排放系統中，內含鉑、鈀及銠等貴金屬，近期因貴金屬等原物料等價格上漲，連帶使汽車零件售價也攀升，因此觸媒轉換器也成為宵小下手的目標。

警方日前接獲被害車主報案，稱汽車零件遭不明人士竊取，警方立即調閱監視器，發現陳嫌利用深夜神段，趁四下無人之際爬進車底，直接以工具切割，過程中還造成火花，短短時間內就將零件偷走。

後續警方調閱沿線監視器，確認嫌犯逃逸動向及竊嫌身份，待事證完備後，向新北地檢署及地方法院分別聲請拘票與搜索票，於本月8日，在陳嫌八里住處逮人，當場起出犯案時穿著的衣物以及手電筒等證物，最後陳嫌只能坦承犯行，警方訊後依加重竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。