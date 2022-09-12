為提升幼兒園遊戲場設施品質，教育部國教署補助公立幼兒園充改善遊戲場設施，截至今年年7月底，共補助519所公共化幼兒園進行改善，維護幼兒遊戲安全及權益。

為使幼兒享有安全學習環境，教育部國教署訂定「補助直轄市縣 (市) 政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點」，補助公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費，改善幼兒園公共化遊戲場設施。

以新北市積穗國小附幼為例，園內原無戶外專屬遊戲空間，校舍改建工程將幼兒園戶外遊戲空間納入稻穀意象規劃設計，其中「稻穗意象溜滑梯」透過不同難度的高低攀爬及溜滑體驗，讓孩子從穿越、鑽行、溜滑梯等遊戲行為訓練大小肌肉發展，也感受到互助合作的重要。

另外，曬穀場意象攀爬平衡區結合木頭、木材等自然材質，做成高低平衡木挑戰區，訓練幼兒手眼協調能力，是孩子們的最愛；潑水牆設計概念則源自朱銘美術館的水畫牆，讓孩子只要拿起水桶跟刷子就可以隨興作畫。

而南投縣文山國小附幼遊戲場改善案配合校園的大樹，園內多功能遊戲場以樹屋的意象設計，讓孩子有一個屬於自己的獨立角落空間，並具有多樣化的遊戲設計，包含右彎滑梯、直立式攀岩牆、洞洞斜坡攀爬板、弧形攀爬網等，且鋪面採用天然材質溪圓石，增加孩童接近自然的機會。

文山國小附幼遊戲場的直立式攀岩牆可訓練孩子空間及平衡發展，也可以訓練孩童上臂肌肉及手腳協調發展，透過抓握訓練可刺激腦部發育及協調性。

教育部國教署表示，將持續鼓勵公立幼兒園申請充實改善及幼兒園教學環境設施設備及遊戲場改善經費，並透過學校巧思，營造優質的學習環境，點亮孩子的教育之路。