一名年近80歲的老翁8日獨自一人到花蓮壽豐鄉鯉魚潭向船家租用腳踏船遊潭卻離奇消失，且義警消及搜救人員多日下水搜尋未果，最後老翁遺體於11日下午浮出水面，經消防人員打撈上岸後，警方正釐清事發原因。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名年近80歲的老翁，8日獨自一人到花蓮壽豐鄉鯉魚潭向船家租用腳踏船遊潭卻離奇消失，船上僅留下手機、錢包、救生衣等物，嚇得船家趕緊報案，不過義警消及搜救人員多日下水搜尋未果，最後老翁遺體於11日下午浮出水面，經消防人員打撈上岸後，警方正釐清事發原因。

據了解，現年77歲的孫姓老翁是新北市人，目前獨自在花蓮吉安租屋居住，本月8日下午2時許，騎著租來的機車前往鯉魚潭，並向附近的船家租了一艘腳踏船後，便獨自划向潭水中央。

由於孫翁租船1小時，原本當天下午4時要回到碼頭還船卻逾時未歸，船家驚覺有異，到潭面尋船後於潭中間找到老翁租借的腳踏船，不過人卻憑空消失，船上僅留下錢包、手機、救生衣及證件等物品。

由於鯉魚潭深約9至10公尺，且水質優氧化嚴重，水下能見度幾乎是零，搜救人員獲報即整裝前往搜尋，經來回找尋仍未果，最後終在11日下午3時許發現老翁遺體浮出水面，消防隊員打撈上岸後，則交由吉安警分局池南派出所處理，並釐清事發原因。