跟隨美股連3天反彈腳步，台股盤中大漲逾250點！上週美股在中秋節連假前連漲3天，逐步走出美國聯準會官員鷹派言論不斷等利空陰霾，近期受壓抑的台股也鬆了口氣，延續9月8日中秋節長假反彈氣勢，今天台股在股王信驊(5274)開高，以及台積電(2330)大漲帶動下，一開盤就跳空站上14700點，高價股嘉澤(3533)、AES-KY(6781)亦因8月營收持穩盤中股價走高。

中小型股復活，百容(2483)、軒郁(6703)、天蔥(2740)、威盛(2388)、JPP-KY(5284)、耀登(3138)、華景電(6788)及聯亞(3081)盤中股價亮燈漲停，近期弱勢的航運股也止跌反彈，在台積電穩盤領軍上攻下，台股指數開高走高，盤中大漲逾250點，站上14800點，截至11點15分為止，加權股價指數約14828點，上漲244.58點，成交量約1233.1億元；OTC指數為194.91點，上漲1.94點，成交量409.88億元。

今天盤中上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲2.71%，其次是玻璃類股及航運類股，分別上漲2.68%及2.49%，表現較差者為營建類股、水泥類股及食品類股，其中營建類股下跌0.09%，水泥類股下跌0.08%，食品類股上漲0.37%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲1.76%，表現最差為生醫類股、上漲0.18%。

就技術面來看，上週台股逢中秋節長假前交易清淡，指數先下後上，上週五加權股價指數以14583.42點作收，站回14500點，累計一週下跌89.62點，跌幅約0.61%，週K再收黑棒，連3週收黑，日均量為1811.25億元；櫃買市場因內資撤離市場、中小型股漲多回跌，OTC收盤指數為192.97點，累計一週下跌3.72點，跌幅約1.89%，週K收黑，日均量622.05億元；受到上週美股連3天大漲反彈帶動，今天台股延續9月8日漲勢，盤中指數大漲逾250點，站回14800點；近期美股及台股因短期跌幅已深至超賣區，日KD技術指標在低檔區形成交叉往上型態，進而啟動技術面反彈，不過目前上方月線及季線轉為下彎偏空，加上成交量未能放大，預估上檔空間不大，本週指數區間約在14400點~14900點。

分析師表示，美國股市逐漸擺脫聯準會官員激進升息打擊通膨言論及政府祭出AI晶片禁銷利空衝擊，連3天止跌反彈，台股可望延續反彈走勢，不過，歐洲央行如期升息3碼，美國也將持續升息，並將啟動擴大縮表，影響資本市場的流動性，系統性風險仍高，加上美國國會14日將審議「台灣政策法」草案，兩岸緊張情勢恐升溫，須留意地緣政治風險。

由於台股指數未站上月線之前仍是跌深反彈格局，操作上建議短線進出，嚴控持股水位，選股以綠能/儲能、新能源車、汽車零組件、光學及IP矽智財等為主。

宏全(9939)第2季東南亞超預期的成長減緩疫情對兩岸的影響與成本上漲的壓力，今年上半年獲利仍略優於去年同期，公司持續優化生產、跨業合作與提升產能利用率，下半年兩岸的新線或新廠效益將於2023年陸續發酵，東南亞飲料、包材訂單穩定增長與新廠投資，為2023年挹注成長動能，可逢低佈局。