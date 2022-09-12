據新疆庫爾勒市疫情防控工作指揮部9月12日發佈公告，庫爾勒市從今天（12日）上午10時起實行臨時性靜態管理措施，暫定7天。庫爾勒市戶籍人口47萬7710人。

公告稱，9月10日晚，九鼎市場檢出了陽性病例，環境採樣呈陽性，9月11日，在多個低風險小區相繼出現新發病例，存在很多不確定性因素，給全市的疫情防控工作帶來了新的巨大挑戰。

公告稱，為及時切斷人流鏈條，盡快阻斷疫情傳播蔓延，切實保障各族群眾生命安全和身體健康，經庫爾勒市疫情防控工作指揮部研究決定，自2022年9月12日10時起，在全市實行臨時性靜態管理措施，時間暫定7天。

公告稱，政府將盡最大努力做好生活物資保障供應，各大小商超正常營業，由海寶市場、阿瓦提鄉、蘭乾鄉、英下鄉對市區物資進行全力供應，保障全市居民生活物資的正常需求。各街道社區將加大對蔬菜、肉類、蛋奶等生活物資配送。