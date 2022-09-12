近三個月金融市場仍遭受高通膨、主要央行緊縮政策、景氣前景疑慮等不確定性干擾，持續波動頻頻，海外股票型基金表現也跌多漲少，但仍有族群表現不俗，其中生技醫療基金和相關ETF，新台幣級別8成都繳出正報酬成績，表現相當亮眼，主要因商機多元、產業成長性佳，有利分批進場佈局。

群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄表示，近期國際股市波動未歇，不過NBI生技指數在近三個月仍逆勢上漲4.72％，主要受到企業財報表現不俗、部分新藥開發進展順利、產業併購消息等因素所激勵。後市來看，在人口老化趨勢難以逆轉，對於新型療法、藥物及醫療服務的需求不墜，市場對生技領域的應用需求不減，投資熱度不退，有利潛在明星藥物與醫材研發支出金額持續擴大，大廠也可能透過併購活動強化競爭力與產品多樣性，進一步帶動股價表現。

基於有利條件的支持，生技醫療產業成長投資前景看好，建議透過生技ETF來介入布局，其中NBI生技指數網羅全球生物科技產業中，最具代表的龍頭企業，投資題材包括疫苗、癌症、基因療法等，佈局相關ETF有助一次掌握生技產業投資機會。

群益全球關建生技基金經理人蔡詠裕指出，生技醫療產業投資題材多元，以各次產業來看，醫療保險類股基於市場需求相對穩健，且保險客戶增加、成本控制良好，加上屬大型價值股，表現值得留意。

醫材與手術器械族群財報表現仍就亮眼，顯示物價變化對醫材需求的影響較小，在新技術、新應用逐漸普遍下，成長性值得期待；在生技族群方面，基於臨床試驗解盲成功以及併購題材發酵，商機擴大下長多趨勢不變。