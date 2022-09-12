近期在國際股市偏弱，及中秋節前市場風險偏好明顯降低，台股顯現量能萎縮，但業績題材股仍有亮眼表現，過完節後續觀察量能是否回溫，及電、金、傳產大型權值股能否率先止穩，由於目前評價仍低，投信認為，仍有利趁勢定時定額或分批布局台股基金，參與下波反彈行情。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，雖然市場仍預期美國聯準會（Fed）9月升息3碼（1碼是0.25個百分點），但研判對股市影響可能有限，主要因為升息為抑制通膨的手段，不管升息幅度多少，預料當CPI公布時，就會事先在股市中反應。

台股大盤因台海情勢、美國品牌大廠下修消費電子訂單等利空，測試較為堅實的底部，即使台股反彈1,000點後，本益比仍只有11倍，相對低於全球股市評價，建議可趁勢採定時定額，或分批方式布局台股基金，達到分散震盪風險。

日盛精選五虎基金投資團隊建議，台股產業可關注業績成長股、產業趨勢正向的HPC半導體供應鏈、伺服器、汽車電子、網通、工業電腦等。及電動車未來趨勢，商機持續成長，車用相關可長期關注。傳產方面，包括生技、電動腳踏車、汽車、高爾夫球頭及一般消費等概念股，均可持續留意。