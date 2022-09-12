金門縣長競選司法戰開打，龍黨主席朱紀瑋今天上午赴檢方按鈴申告，指控現任楊鎮浯縣長未保持行政中立，利用中秋節期間到處致贈慰問金，涉嫌「公器私用」違反選罷法。（李金生攝）

金門縣長競選司法戰開打，龍黨主席朱紀瑋今天上午赴檢方按鈴申告，指控現任楊鎮浯縣長未保持行政中立，利用中秋節期間到處致贈慰問金，涉嫌「公器私用」違反選罷法。（李金生攝）

金門縣長競選司法戰開打，龍黨主席朱紀瑋今天上午赴檢方按鈴申告，指控現任楊鎮浯縣長未保持行政中立，利用中秋節期間到處致贈慰問金，涉嫌「公器私用」違反選罷法，要求依法查辦，以杜絕賄選歪風。楊鎮浯競選辦公室回應他是現任縣長，依法履行職務關懷鄉親，並無不法和不妥地方，稍後將作完整答覆。

這也是今年大選，金門地區的「第一告」，朱紀瑋也到縣選委會遞件，由副總幹事蔡建鑄代表接受。根據過去選舉經驗，類似案件將會與日俱增，警方嚴陣以待，出動大批警力到檢察署戒備，引起經過路人的注目。

朱紀瑋指出，憲法第2章人民之權利義務第1節講平等權，既然現任縣長已領表登記參選，就理應辭職，避免利用行政資源公器私用；另選罷法規定候選人贈送物品超過30元便是賄選，而現任縣長楊鎮浯利用中秋佳節到處致贈慰問金，也讓人質疑是否已經觸法？

朱紀瑋強調，法律若牴觸憲法，以憲法為主，否則公平正義、程序正義和法理正義就蕩然無存。