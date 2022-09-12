房市復工潮要來了？山西省太原市規劃和自然資源局9日揭露資訊指出，已向恒大集團旗下公司太原恒御信置業公司等41家公司簽發《督促開工通知書》，對共計56宗未按期開工的土地進行了督促，要求其儘快開工建設。大陸業內人士認為，地方政府出於保交樓、穩民生等壓力，要求房企對停工的土地和樓盤項目進行復工，這對於一些房企來說將面臨新的壓力。

值得一提的是，這已是第二個督促開工的城市。稍早鄭州市也印發類似通知，要求10月6日前，實現鄭州全市所有停工問題樓盤專案全面持續實質性復工，並且嚴禁出現弄虛作假的表演式復工或階段式象徵性復工。

根據券商中國報導，山西太原所發布的《督促開發通知書》內容，在持有56宗地塊的企業中出現了恒大集團、華僑城、富力地產、融創、遠大置業集團等。

除了督促房企停工樓盤復工、未動工土地開工，還有地方政府在盤活出風險房企的土地。廣州市規劃和自然資源局9日公告，以掛牌方式出讓2022年第三批集中供地地塊，共20宗涉宅地，總建築面積約388.7萬平方公尺，起拍總價約538.6億元人民幣，將於10月10日開始集中競價出讓。