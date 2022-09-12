民進黨新北市長候選人林佳龍近日針對恩恩案表示，未來建構以新北市為主體的緊急醫療網，讓新北市消防局長黃德清反駁稱，新北市緊急醫療網早就領先六都，不需要他傷腦筋。對此林佳龍再度回批黃德清「死不檢討」，並質疑為何不公開所有資訊。

黃德清昨提出六點回應，表示新北市緊急醫療網和執行績效早就領先六都，林佳龍今受訪時表示，這個就是死不檢討、爭功諉過、死不認錯，恩恩81分鐘才送醫，但一般消防局平均6到8分鐘就能派車護送到醫院，新北市卻花了81分鐘，「你還在那邊鐵齒，說新北是六都緊急醫療防護第一名，聽得下去嗎？」

林佳龍反問，恩恩離開，難道都沒有人有疏失嗎？他認為政客講感同身受是最廉價、虛偽且粗暴的，「你憑什麼感同身受，有辦法設身處地嗎？你是當事人嗎？所以我覺得不要去濫情，這真的讓社會很難過，走不出來」。

林佳龍認為，目前掌權者遇到事故，就是爭功諉過不認錯，資訊也不公開，而受害者沒有資訊，就沒有對等的武器、沒有知情權，也沒有發言權，沒有發言權就沒有決定權，那為什麼不公開所有資訊呢？

林佳龍批，有侯友宜這種市長就有黃德清這種局長，這個是新北市現在最大的問題，卻還在自吹自擂說，緊急醫療救護網是六都第一，那遇到恩恩案為什麼讓他犧牲？