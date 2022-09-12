受新冠疫情衝擊、留抵退稅等減稅降費政策、房地產「遇冷」等負面因素影響，中國財政收支不平衡情況日益凸顯。《中國新聞周刊》報導，短期財政收支壓力雖暫時緩解，但中長期收支不平衡因素仍在，呼籲大陸政府應該綜合施策穩經濟大盤，多措並舉開拓財政資源空間、要優化財政支出結構，提高財政支出效率，長期看必須向財政改革要空間，多管齊下緩解財政收支矛盾。

報導稱，經濟下行、減稅降費政策、PPI趨降、房地產遇冷等多因素交織，導致1～7月累計財政收入和稅收收入分別下降9.2％、13.8％，累計同比增速為10年來除疫情年份的最低水準。反觀，1～7月財政支出則同比增長6.4％。

報導認為，大陸財政收支壓力將長期存在，有效緩解收支矛盾，需要開源與節流並舉，同時要深化改革，完善體制機制，提升財政資金的使用效率。

報導還稱，長期看必須向財政改革要空間。一方面，要健全預算控制機制，提升預算治理效能。適度優化政府間事權與支出責任的配置，強化財力下沉，切實提升政府間財政關係治理水準。