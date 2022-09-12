熊快樂少棒隊舉動年度畢業生歡送會現場氣氛熱絡。（聯合鋼鐵提供）

戴資穎的父母除了培養出羽球世界球后小戴，平時也致力推動社區運動，並力挺高雄市熊快樂少棒隊，勉勵小球員在努力讀書之餘，也能發展其他興趣，甚至在運動領域也找到一片天，高雄市也計劃爭取明年全國社區少棒賽在港都舉辦，讓戴楠凱相當期待。

戴資穎是努力兼顧學業與運動選手生涯的模範生，今年6月也順利取得台北市立大學競技運動訓練研究所博士學位，讓「戴爸」戴楠凱、「戴媽」胡蓉好驕傲，來自高雄的小戴也成為「高雄之光」。

雖然平常都是羽球環繞生活，戴楠凱也致力於推動社區運動，非常關心來自於高雄市熊快樂少棒隊，戴爸說：「讀書不是唯一出路。」當孩子對其他領域有興趣時，家長應該要成為鼓勵孩子的後盾，陪伴與支持孩子們，他勉勵熊快樂少棒畢業球員培養健康的運動並從中學習韌性及抗壓性，相信自己，人有無限可能。

熊快樂少棒隊長期獲聯合鋼鐵公司贊助，在聯合鋼鐵公司協助下舉辦年度畢業生運動會，戴楠凱、高雄市運動發展局局長侯尊堯、立委趙天麟，還有4位市議員李雅慧、鄭孟洳、簡煥宗、黃文益及兩位市議員參選人湯詠瑜、鄭侑青、中華民國補習教育總會會長張有傳出席，李雅慧致詞時提到，將努力爭取明年全國社區少棒賽在高雄市舉辦。