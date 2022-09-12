MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機

軍方首度證實，解放軍無人機越過海峽中線。國防部上周四說，有45架中方軍機在台灣周邊飛行，而包括1架BT-100無人機在內，其中有25架越過海峽中線。此外，國防部還證實，周五和周六有更多無人機越線。

上周一國防部說，對岸的BZK-007無人機侵擾台灣西南防空識別區，而這是國防部首度公開無人機的型號和飛行路線。解放軍出動這些軍機擾台，是台灣擊落1架飛入獅嶼禁限制水域上空的民用空拍機後。

據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，自從美國聯邦眾議院議長裴洛西不顧北京強烈警告，8月初率團訪台後，兩岸緊張便持續升高。

1名接近解放軍的消息人士說，自從解放軍升高繞台巡邏的規模後，北京就持續派無人機到台海。這位因事涉敏感，而要求匿名的消息人士說，解放軍以往在出動戰機，從事特殊任務前，常會出動無人機，在敏感空域執行偵察任務，但台灣軍方直到最近才察覺。

不過，台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，對岸出動無人機要追溯回去年11月，解放軍東部戰區宣布，要在台海方向進行聯合戰備警巡。他指出，當時台灣軍方應該已經察覺解放軍無人機。

今年8月初時，日本自衛隊首度發現1架BZK-005和1架TB-001在台灣東北海岸海域飛行。而起碼從2019年4月起，解放軍就動用這兩款無人機在東海上空從事海上監視任務。其中BZK-005的航程估計可達2,400 公里，而最長航時可達40 小時。

而TB-001「雙尾蠍」是由四川騰盾科技公司所研製，為雙發動機大型無人機，長10米、高3.3米、翼展20米，最大起飛重量為2.8噸、最大航時可達35小時，而最大升限為8000米。至於它的最大巡航時速為220公里，最大航程約為6000公里，至於最大任務載荷則將近1噸。

台灣軍方為了保衛金門和馬祖外島，已著手部署CS/MPQ-90「蜂眼」雷達，以協助前線駐軍偵測解放軍無人機和偵察機。此外，台灣還打算砸近7億美元（近217億台幣），採購4架美製MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機，但交付還得等上好幾年。

MQ-9B機身長11.7米、翼展24米、酬載量達2,155公斤，最高升限為為4萬英尺（約1.2萬米），最長續航力約40小時，而航程可達6,000海里（約1.1萬公里），遠超過台灣軍方現役無人機的160英里（近260公里）。台灣軍方希望，MQ-9B能加強監控相關海域。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，MQ-9B能肩負海巡的防禦任務，是台灣唯一的選擇。