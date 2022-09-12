民進黨議員黃守達(站桌上者)提出臨時動議，要求議會成立專案小組，調查市府處理校園性平程序的違法失職問題，再度引發藍綠爭執。(林欣儀攝)

台中市長盧秀燕針對狼師案說明，強調若有指證一定送檢調查證，絕不容許為非作歹，「只要你敢犯，我就一定辦」。(林欣儀攝)

民進黨議員黃守達(站桌上者)提出臨時動議，要求議會成立專案小組，調查市府處理校園性平程序的違法失職問題。(林欣儀攝)

台中狼師案再延燒，市議會今天召開定期會大會，原定由市長盧秀燕施政報告，但民進黨團不滿狼師案處理方式、杯葛議事，在議場內高舉手板並要求「市長道歉」，國民黨團則高喊「我們要開會」反擊，藍、綠雙方擠在盧秀燕前方爭執不休，最後議長張清照要求盧說明後，議事暫停10分鐘再進行。

上午議事開始後，民進黨議員周永鴻率先指出，狼師案的校長向媒體公布了他與教育局長的line對話，局長乾脆公布所有調查過程的line訊息。民進黨團總召江肇國則說，市府罔顧當事人意願，逕自移送此案，顯示他們對此案不當一回事，麻痺的市長、麻木的團隊，會讓市民心寒。

「市長道歉，局長下台！」民進黨團高喊，綠營議員更舉起寫有「市長道歉」、「狼師案局處長荒腔走板」的手板，要求盧秀燕立即道歉、不要再捍衛狼師；國民黨團也拿出「公帑別浪費，我們要開會」、「愛台中，要開會」手板，高喊「我們要開會，並反駁「市長沒錯，為何要道歉？」雙方擠到盧秀燕的座位前，不斷大喊口號，連盧秀燕的聲音也被淹沒。

藍綠雙方僵持數分鐘，主席要求議員回座，並由盧秀燕說明。盧秀燕指出，「惡必有惡報，台中市，絕對不容許為非作歹」，這起案件在4個月調查期間，至少5次約談當事人、關係人，讓案情水落石出，最後做出重懲的懲處，市府以「擴大調查、主動告發、行政與司法雙軌併進」等方式進行，目前已廣發2千多封調查信，若有指證一定送檢調查證，絕不容許為非作歹，「只要你敢犯，我就一定辦」。

市長說明後，主席要求依照原訂議程開會，但民進黨議員黃守達提出臨時動議，要求議會成立專案小組，調查市府處理校園性平程序的違法失職問題，黃守達一度站上桌子高喊；國民黨議員則大喊「不要再吵了」，最後張清照在宣讀議事內容後宣布休息10分鐘，才讓議程得以繼續。

針對此次杯葛，國民黨團書記長吳瓊華說，民進黨為幫市長參選人拉抬選情，在不對的時間發表編造的內容，耽誤議事進行，是浪費公帑的行徑。

主席最後裁定，立即成立專案調查小組。