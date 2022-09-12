距離年底選舉只剩2個多月，美麗島電子報董事長吳子嘉昨透露自己看過國民黨內部民調後差點昏倒，因為民眾黨北市議員參選人中，除「學姊」黃瀞瑩之外全都不在安全名單。對此，身為民眾黨「母雞」的台北市長參選人黃珊珊12日受訪直斥，每個都說是內部民調又不敢呈現真實數字，那就是政治操作，這種行為不該鼓勵而是譴責。

黃珊珊上午出席競選限量應援小物發布會後接受媒體聯訪，對於吳子嘉爆料國民黨內部民調結果，她無奈表示，每次民調不是看到、就是聽到，是否能拿出來讓外界討論、分析，而非以傳聞方式來宣傳，而距離選舉還有70幾天，每個議員候選人都要盡力，此前強調安全名單沒意義，重點是每個人都要努力。

黃珊珊說，自己參選議員多次，每次民調都說怎樣怎樣，但和最終結果差異很大，總之議員選舉最重要得是夠勤快和努力，不是靠民調決定生死，即使現實如此，難道就不用努力了嗎，「所以民調聽聽看看就好，拿不出分析數據的民調沒有參考價值。」

民眾黨松山、信義區議員參選人楊寶楨表示，確實有聽說這份民調，但結果跟黨內做得落差很大，最神奇的是，這些民調都是口耳相傳，從來沒有看到真實數據出現，她懷疑是藍營想透過此民調放風聲，試圖攻擊民眾黨。

民眾黨士林、北投區議員參選人黃瀞瑩也直言，選戰剩下70幾天，國民黨這份民調到底做幾份，難道藍營對自己這麼沒有信心，想透過放民調的方式，讓選戰有泥巴戰空間。內湖、南港區議員參選人陳宥丞表示，這明顯是策略性民調，凸顯對手陣營沒信心。