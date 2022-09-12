，其中一名女山友不敢涉溪，被警員著揹脫困時被嚇得尖叫大哭，所幸均平安獲救．（民眾提供）

梅花颱風外圍環流影響，南投縣仁愛鄉山區下雨，溪水暴漲造成兩登山隊先後受困。（民眾提供）

梅花颱風11日上午8時30發布海上颱風警報，也為中部山區帶來降雨，造成南投縣仁愛鄉武界部落栗栖溪暴漲，兩登山隊、10人名山友攀登干卓萬山昨回程，陸續因為溪水暴漲受困，武界派出所所長周輝光與警員白繼瑞兩度冒險涉溪拉起繩索，協助山友涉溪脫險，由於水深及腰，其中一名女山友不敢涉溪，被警員著揹脫困時被嚇得尖叫大哭，所幸均平安獲救．

警方表示，仁愛鄉山區受到梅花颱風外圍環流影響，昨間歇性降雨，導致栗栖溪溪水暴漲，這是往返干卓萬山必經的登山路線，當天下午3時許，先有一支4人的登山隊見到溪水湍急，不敢貿然涉溪求救。

武界派出所長周輝光與警員白繼瑞獲報立即前往現場，發現該處溪床寬度不到10公尺，導致溪流十分湍急，嘗試涉水到對岸，但水深及腰根本站不住腳，一不小心就會被大水沖走，成功將繩索拉至對岸，在協助山友拉繩索涉溪，其中1人差點被沖走，所幸有繩索保護即時救回，全都平安脫困下山。

晚間約9時許，又有一隊6人在同一地點受困，夜間溪水更加湍急、加上視線不良求救，武界派出所所長周輝光與警員白繼瑞獲報再度冒險涉溪拉起繩索涉溪脫困，其中女山友不敢冒險，警員冒險揹女山友涉溪，背上的女山友仍嚇得花容失色，不斷尖叫大哭，脫困後警員不斷安撫：「到了、到了，平安了！」女山友終於鬆一口氣。

仁愛警分局提醒，這幾天受到梅花颱風外圍環流影響，山區天候狀況不穩定，呼籲民眾暫時避免前往山區、或海邊活動，以策安全。