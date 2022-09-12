因應國際情勢及台商回流設廠需求，臺南市府積極建設優質投資環境並協助廠商進駐，新吉工業區預計111年10月底將進行最後一坵塊申租審查，通過後將達到全區100%出租率，屆時全區將有144家廠商進駐，可望為臺南增加380億產值及帶來9,935個工作機會，未來結合鄰近臺南科技工業區及七股科技工業區等，吸引各相關產業進駐並形成產業群聚效應，帶動地方整體經濟發展。

市長黃偉哲表示，109年完工啟用的新吉工業區，總開發面積共計123.26公頃，是全國第一個「汙水零排放」的工業區，引進產業類別以「低汙染」及「低耗水」為主，是臺南重要的產業基地之一，目前市府轄管四大產業園區:樹谷園區、柳營科技工業區、永康科技工業皆已出租/出售完畢，新吉工業區亦將於今年達到100%滿租，不只顯示台南優質投資環境獲得各大廠商肯定，亦顯示臺南投資熱潮不斷，產業發展潛力相當可期。

市長黃偉哲進一步說明，本市現正積極進行各項產業用地開發，包含現正推動的七股科技工業區，總開發面積達141.34公頃，預定116年完工，將採公共工程與廠商建廠同步方式進行，未來將引進低汙染、低耗能的綠能及南科中下游支援產業與地方特色產業為主，另外在新營轉運站北側規劃開發面積約36公頃的產專區用地，並啟動柳科三期報編作業，另麻豆工業區市地重劃工程亦於今年1月竣工啟用，未來透過這些各大工業區相互串鏈並結合周邊產業聚落，加速工業區開發及活化，可望與南科、高科成為科技金三角，帶動臺南產業振興並促進在地經濟發展。

臺南市府經發局長陳凱凌表示，除開發產業用地外，經發局亦持續辦理老舊工業區設備及道路更新，讓進駐廠商可以擁有更完善的服務和環境，同時今年3月公告「都市計畫工業區更新立體化發展方案」，藉由容積獎勵及提高總容積獎勵上限方式，鼓勵老舊廠房更新並帶動產業升級轉型，另外今年8月亦建置「產業投資標的供需媒合平台」系統，透過公私協力方式協助提供產業用地供需雙方媒合相關服務，協助廠商快速尋得產業用地，增加投資意願，創造更多就業機會及市場商機。