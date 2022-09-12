加權股價指數上周跌幅0.61％，外資再度賣超台股，總計賣超233.14億元，個股持續加碼面板股，賣超金融股及晶圓雙雄。

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總買進金額為2,305.45億元，總賣出金額為2,538.59億元，賣超為233.14億元。累計今年初至9月8日止，外資賣超達1兆1,491.21億元。外資總持有股票市值為18兆2,105.73億元新台幣，占全體上市股票市值的40.09％，較9月2日的18兆3,821.64億元新台幣，減少1,715.91億元。

在個股買賣超部分，繼前一周買超面板股後，上周持續加碼，群創(3481)、友達(2409)分居買超第一、三大，買超張數分別為31,486張及21,846張，永豐金(2890)買超22,433張排第二。另外，也買超水泥股，台泥(1101)、亞泥(1102)居上周外資買超第四及第六的個股。

賣超方面，金融股的台新金(2887)及新光金(2888)位居賣超前兩大，張數分別為33,681張及32,969張。晶圓雙雄的聯電(2303)賣超28,624張排第三，台積電(2330)賣超23,621張排第四。中信金(2891)、國泰金(2882)、玉山金(2884)及遠東銀(2845)等金融股，都進入上周外資賣超前十的個股。