俄羅斯近日在烏克蘭東北哈爾科夫（Kharkiv）戰線遭擊退，基輔收復3000平方公里失土。西方專家表示，如今換烏軍要考量後勤補給問題，這攸關後續反攻能否持續推進。

莫斯科時報（The Moscow Times）報導，烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）今天表示，一週以來烏軍收復約3000平方公里失地。俄軍等同幾天內就把耗費3個月、犧牲數千人所打下的土地拱手還給烏克蘭。

不過在締造一場漂亮的反攻大捷後，烏克蘭現也得面對守住大片土地所賴的後勤問題。

位於蘇格蘭的聖安德魯大學（University of St.

Andrews），戰略研究教授歐布萊恩（Phillips

O’Brien）說：「烏軍現需為遍布大片收復失土內的所有單位補給，俄軍則有重整並穩住前線的難題，因此戰況仍會渾沌一陣，直到雙方確立新的對峙前線。」

「華爾街日報」指出，烏克蘭離打贏這場戰爭仍有段長路，但扭轉戰場劣勢可強化手中籌碼，以應對任何最終與俄國的和談。

烏軍指揮官們現要評估的是繼續前推的難度；軍事史上滿是快速推進後被擋下或最終遭擊退的前例。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）專精國安與俄羅斯事務的高級研究員艾德蒙茲（Jeffrey Edmonds）

說：「在戰場上快速斬獲固然很好，挑戰在於不要衝過頭讓部隊延展太遠。」

烏軍有利之處在於是收復自家國土，這點在防守時側翼與腹背的威脅遠比俄軍是要守住佔領區低。俄軍2月開戰之初兵臨基輔城下卻落得最終被迫退兵，就是深入敵境後補給線過長，給烏軍能從各方向襲擊補給線的漏洞。

但縱使防守自家土地相對容易，烏軍仍需燃料、彈藥與食物才能保持推進動能。二戰時盟軍1944年登陸諾曼第（Normandy）後，美國陸軍的巴頓將軍（Gen. George S. Patton）幾週內就率部隊挺進1120多公里到盧森堡，但在超越補給線過遠後，進展馬上停住。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國際安全計畫主任瓊斯（Seth Jones）說：「後勤是所有軍隊的命脈，前推太遠時後勤就是挑戰。」