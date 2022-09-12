氣動元件廠台灣氣立因消費性電子產品需求放緩而受影響，前八月合併營收仍創同期次高。氣立不只布局太陽能及新能源汽車等產業，也首度參加14日登場的SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，將展出顯示碳排量的氣動元件與電動缸系列新品，展現氣立對打入半導體產業的企圖心。

氣立8月營收新台幣1.50億元，年減20.69％，創同期第四高；前八月合併營收12.87億元，年減8.05％，改寫同期次高。氣立表示，受到全球下半年消費性電子產業景氣相對趨緩影響，加上許多品牌大廠都在去庫存化，延遲或降低對相關生產設備及零組件的需求，8月合併營收比去年同期減少。

氣立看好不只台灣積極發展太陽能電廠，大陸也訂出2025年風力及太陽能發電翻倍成長的目標，電動車未來也將蔚為全球汽車市場主流，布局太陽能、新能源汽車（電動車）等產業多時。氣立表示，不論是太陽能或是電動車產業，都將因應市場實際需求，需要大量的設備進行製造，也將連帶推升氣動元件相關產業的營運動能。氣立努力拓展新產業應用，氣立仍為維持未來發展性與獲利能力並重的穩健態度，期以用多樣化的產品與可靠的品質，為客戶及公司帶來雙贏的局面。

氣立也瞄準半導體產業，首度報名參加14日起至16日在台北南港展覽館一館舉辦的SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展，展出能夠顯示碳排量的氣動元件與電動缸系列新品，也宣告氣立打入半導體產業的企圖心。