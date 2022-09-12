許多人看到紅茶放冰箱後變橙褐色的渾濁，會擔心是否變質而心生疑惑，食安專家表示，其實這是紅茶典型的茶乳(tea cream)現象，與牛奶無關、也非茶變質了，而是因由茶多酚、尤其是茶黃素所造成，具有抗氧化、降血脂與血壓、調節血糖等功效，亦即能預防三高這中年人的健康殺手。

取自「韋恩的食農生活」

食安專家楊世煒於其臉書「韋恩的食農生活」中表示，紅茶冷卻後會出現茶乳現象，所謂茶乳，又叫茶凝、冷後渾，尤其是紅茶在冰冷時產生橙褐色的渾濁、不透明的現象，主要是紅茶裡的茶黃素在濃度夠高、然後急速降溫時，會凝聚成直徑3奈米的球狀奈米結構。所以，茶乳出現絕對非意謂茶有問題，事實上，很多品茶人士還特別喜歡冷後會產生茶乳的茶。

他並說明茶黃素的功效。茶黃素是茶葉裡很重要的好成分，屬於茶多酚大家族的一員，學界對其於人體的功效相關研究甚多，以往做了有關抗氧化、降血脂、調節血糖、調節血壓、甚至生髮等研究。

楊世煒表示，茶黃素是所有發酵茶都有的成分，且發酵程度越高，茶黃素的比例會越高，國外以往的茶黃素研究均以紅茶為主體，茶黃素就是紅茶裡橙黃色的來源，也是風味、口感重要的元素。

他表示，茶乳雖會在冰茶的溫度回升後慢慢消失，茶又回復一般的澄清透明。但包裝茶的業者仍擔心消費者誤會是因茶變質，故會在製造過程刻意去除茶乳，去除方法為在紅茶萃取後，在高濃度下降溫，故意讓茶乳先出現，然後再以離心方法予以去除。如此可讓茶乳不要不時出現，但也因此讓茶多酚被去除，頗為可惜。