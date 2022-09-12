慈濟基金會執行長顏博文受訪首度透露去年採購BNT疫苗時曾遭到政界大老勸阻，民進黨台北市長參選人陳時中及政院則澄清沒有阻擋疫苗。國民黨主席朱立倫今表示，陳時中好像踩著萬具屍體想要在台北市選贏，他不相信台北市民看不清楚，慈濟都講得非常清楚，難道陳時中、民進黨高官還要耍賴嗎？

朱立倫今天出席台北市里長提名同志團結大會指出，從疫情開始，包括疫苗採購，以及當時缺口罩、快篩、藥物都應該負起責任，全世界大概沒有看到一個指揮官在疫情還沒消退下就跑來參選，而且忘記最大責任是全民的健康。

朱立倫說，用句前總統陳水扁講的，好像踩著萬具屍體想要在台北市選贏，他不相信台北市民看不清楚，更何況當時最缺疫苗的時候，衛福部的態度今天慈濟都講得非常清楚，難道陳時中、民進黨高官還要耍賴嗎？

清冠一號公費使用對象限縮引發民怨後迅速修正，傳出民進黨台北市長候選人陳時中與指揮官王必勝溝通，挨批「地下部長」，陳時中昨坦承曾與王必勝討論疫情，下午又改口稱很久沒跟王必勝聯絡，引起議論。

對此，朱立倫酸說，陳時中作為指揮官竟然落跑選台北市，現在選台北市又覺得對不起市民，應該回去好好管一下衛福部的事情，既然如此就專心好好當衛福部長，不要做地下部長。

此外，有不少里長以無黨籍參選，擔心黃珊珊拔樁？朱立倫說，台北市456里，有國民黨籍提名的，也有一些報備、無黨籍參選，藍營也與無黨籍里長密切合作，北市每一里都很重要，不管提名、報備、無黨籍參選或其他黨友等，都會團結讓台北市長參選人蔣萬安順利當選。