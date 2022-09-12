The first batter of the game, and Angel Hernandez is already at it again



“I have never seen this call. It is a terrible call.” pic.twitter.com/C06xcYQy23 — Welcome to the Ump Show (@umpjob) September 11, 2022

大聯盟最富爭議的裁判安吉赫南德茲（Angel Hernandez）又有離譜的誤判，甚至在全場第一個打席就出現了。大都會尼莫（Brandon Nimmo）擊出左外野的強勁飛球，那球停在牆邊沒有回彈，尼莫跑上三壘。但是擔任主審的赫南德茲宣判為「場地二壘打」，而且拒絕改判。所幸大都會終場9比3再擒馬林魚，守住國東王座。

主審赫南德茲這次的誤判讓所有人都看不下去，後來轉播單位SNY鏡頭帶到了場邊折汽球的小丑，接著淡出切換到赫南德茲，主播忍不住笑出來，暗示赫南德茲跟小丑沒兩樣。大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）上前抗議無效，投手薛爾瑟（Max Scherzer）在休息區對主審叫囂，遭驅逐出場。薛爾瑟退場前對媒體笑說：「安吉（赫南德茲）又發作了。」薛爾瑟目前在傷兵名單，預計近期回歸。

依照規則，如果球卡在牆邊拿不出來，主審會判定進入死球時間，跑者停止推進，但是野手有辦法把球撿起來就仍然是活球。很明顯馬林魚外野手撿球回傳沒有遇到任何問題，偏偏赫南德茲堅持要判得跟其他人不一樣。

大都會首局沒得分，被沒收三壘打的尼莫乾脆在第2局直接轟出3分炮，讓球隊一路領先到底。此日是美國9月11日，林鐸（Francisco Lindor）預定要穿上紀念殉職警消的裝備，結果他忘了今天是客場比賽（邁阿密）而沒帶來。同時勇士在另一頭被水手賞了2連敗，大都會暫時領先勇士1.5場勝差。