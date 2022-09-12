台灣運彩xT1聯盟南部勁旅台南台鋼獵鷹今年季外球團大手筆換血補強，不僅補進即戰力胡凱翔、李漢昇、吳岱豪、吳宏興、簡偉儒，還在選秀會指名兩大選秀大物谷毛唯嘉、韓杰諭，團隊戰力大升級，準備在17日開打的跨聯盟籃球邀請賽展翅高飛，打響全新獵鷹第一炮。

談到球隊季外補強成果，總教練劉孟竹直言：「今年球隊的補強算成功，每個位置都有補到即戰力或具潛力的球員，對球隊陣容的深度與廣度都帶來相當的助益。」經歷兩個月暑假集訓，球員們已逐漸適應戰術體系，可望在邀請賽驗收成果。

面對跨聯盟籃球邀請賽，劉孟竹表示：「測試年輕球員將是此次參賽的主要目的，我也不打算下場調度指揮，會將比賽的調度交給吳志偉和馬怡鴻，我則在場邊觀察每位球員的表現，期望能夠在球季前找到更多的可用之兵，累積征戰球季的本錢。」

雖以磨練年輕球員為目標，但劉孟竹仍對球隊表現有一定信心：「就算主打我們球隊年輕球員，我認為打進八強還是基本盤，至於能走多遠，我們就是一場一場抓。」

獵鷹既然已設定邀請賽目標，陣中兩位選秀大物谷毛唯嘉和韓杰諭可望獲得重用，兩人都異口同聲期望能在此次邀請賽證明自己，也讓球迷們看到截然不同的獵鷹。

谷毛唯嘉表示：「我才剛進入聯盟第一年，不管是證明球隊有個嶄新的陣容或證明我自己，我都會想要竭盡所能地打出我的特色，去帶動球隊，呈現出一個更好的樣貌。」繼續和恩師劉孟竹並肩作戰，谷毛唯嘉不僅毫無適應問題，有時還得兼當小老師，告訴學長們，教練戰術體系的要求重點，把節奏打快，增加更多進攻回合數。

即將在邀請賽開箱上陣，身為焦點新秀的谷毛唯嘉坦言壓力不小，但他不斷提醒自己平常心看待：「我告訴自己，上了場就是做好自己的本份，把教練交代的事情做好。」他還點名挑戰兩位效力PLG RISING STARS的老隊友，「我希望能夠對上高承恩和陳范伯彥，我和他們從國中到大學都同一隊，這次好不容易成為對手，當然要好好較量較量。」

除了谷毛唯嘉，新秀前鋒韓杰諭同樣是被寄予厚望的潛力球員，談到適應狀況，韓杰諭表示：「一開始來到獵鷹，因為和學長們都不熟，所以感覺有點陌生，但現在慢慢熟了以後，已經感到漸入佳境。」

今年轉戰獵鷹的控衛李漢昇無論場上、場下都給韓杰諭極大幫助，韓杰諭說：「我和漢昇學長睡同一間，他是我泰山高中的大學長，非常照顧我，每天還當司機送我來回球場，每次練球遇到什麼問題，他也會在第一時間告訴我，讓我能夠即時修正，像是我之前一對一對到谷毛唯嘉，總是很容易被過，但漢昇學長就會跟我說要怎麼守會比較好，我也開始抓到訣竅，比較跟得上谷毛的速度。」

面對跨聯盟邀請賽，韓杰諭早已迫不急待，為了備戰，韓杰諭每天練完球都自主加練一、二百球動位三分投籃，他豪氣地說：「難得和其他聯盟球隊或球員有交手機會，我都很想挑戰看看，我會從防守和抓籃板開始做起，把握每次空檔勇敢出手，我相信只要我們能夠打出平常練球的成果，一定很有機會擊敗他們。」