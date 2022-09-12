韋禮安昨出席演唱會慶功記者會。（陳俊吉攝）

韋禮安2場小巨蛋演唱會11日圓滿落幕，慶功受訪時他透露將休息一天再投入新專輯宣傳工作，想趁今天陪爸媽吃飯補過中秋，會帶女友一起加入？「明天禮拜一耶，看看她時間」；女友連續2天都買票坐台下力挺，韋禮安一臉甜蜜地說：「對，她已經叫我要請她吃飯，她2天都有用保溫瓶幫我準備木耳飲（潤喉），像小學生一樣幫我帶來（小巨蛋）。」女友最喜歡他分飾嘉賓「WeiBird」演唱英文歌這段，覺得「國際嘉賓好帥」。

35歲韋禮安歷經合約風波後演藝事業更上層樓，與交往約莫2年的圈外女友感情也相當穩定，有打算這1、2年結婚邁向人生下一階段？他大方表示：「有可能，是有在想、確實，有好消息一定會告訴大家說，而且絕對不會在半夜，因為我已經睡了。」接著不改幽默開玩笑：「還是我己經結婚生小孩了？開玩笑啦。」他和女友有結婚共識也想過生小孩，「當然會想，然後看看身邊的朋友，譬如許書豪最近剛生小孩，看到他那個樣子，就覺得我先把這件事擺在一邊好啦。」

他連2天帶傷上陣，因演唱會前運動過度腳傷復發，「以前也發生過休息後就好，這次一開始是左腳阿肌里斯腱，本來想說休息一個禮拜看會不會自然好，沒想到變成右腳阿肌里斯腫痛，總彩前一天實在是不行，去掛了復健科，我跟醫生講我要開演唱會，他就幫我打了運動選手復健的震波」，狀況穩定後才安心開唱，沒想到首場演出時仍腳軟，結束後回家立刻拿按摩槍放鬆小腿。擔心變成舊疾？韋禮安苦笑坦言：「有點怕，所以我現在YouTube推薦影片都是阿肌里斯健如何保養」。