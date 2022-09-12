金瑞龍說，非常鼓勵家長常帶孩子親近大自然，趁疫情趨緩，小朋友可以多參加戶外活動。（金瑞龍提供／李奇叡新北傳真）

近兩年受疫情影響，寒暑假營隊活動紛紛取消或延期，所幸近日疫情趨緩，讓許多戶外活動又陸續展開，位於新北市中和區的佳南幼兒園，日前於大新店游泳池舉辦小海龍特戰體驗營，議員金瑞龍也完整著裝，現身參與，他表示，非常鼓勵家長帶孩子走出戶外，而應對少子化浪潮，政府也應辦理各項活動，創造讓年輕父母生小孩的誘因。

此次佳南幼兒園舉辦小海龍特戰體驗營，寓教於樂獲得相當多家長的認同及迴響，吸引不少人報名，園長陳雅薇說，疫情讓孩子無法盡情在戶外活動，剛好這段時間疫情稍歇，特別安排孩子走出戶外，體驗不同文化，讓孩子沉浸在無邊界教室的環境裡，從生活情境中學到書本以外的知識。

家長林媽媽表示，這次的小海龍挑戰營辦得很成功，讓小朋友能走出戶外，還玩到水，很開心也學到很多，吵著下次還要參加；趙爸爸也說，特別感謝佳南幼兒園舉辦這次的活動，小孩在家悶了很久，終於可以帶他出來參加活動，就像夏令營的感覺，讓小孩很喜歡。

參與活動的金瑞龍則指出，非常鼓勵家長常帶孩子親近大自然，趁疫情趨緩，小朋友可以多參加戶外活動、呼吸新鮮空氣。另外，現在小孩生得少，政府應辦理各項相關活動，努力打造宜居城市、建構友善生養環境，創造讓年輕父母敢生小孩的誘因。

金瑞龍強調，在少子化的浪潮下，必須減輕養育小孩的負擔，才有可能提高生育率，他已成功爭取新北市的生育獎勵金由2萬元提高至3萬元，並多次提案建請市府盡速增加公共托育中心數量，目標上看200家。