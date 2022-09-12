歐系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告，看好其在400G產品、雲趨勢推升下，不僅下半年動能會更勝上半年，2023年也會優於2022年，故維持優於大盤評等、目標價330元。

歐系外資表示，智邦8月營收月減少7%、至64億元，但仍較去年同期成長16%，現階段注意到，包括PMIC(電源管理IC)和FPGA IC(可編程邏輯閘陣列IC)的庫存水平在6月至7月走強後轉弱，而最近的四川停電也影響了其中一些組件的供應，儘管如此，智邦第三季營收仍重申可以有中個位數季成長。目前也看到深圳封控影響有限，因為已經為零組件、燃料提前作準備，故預計智邦第三季營收季增落在7%、上看200億元大關，毛利率也可以維持在高水準，主要是受益400G產品以及更佳的產品組合。

展望第四季，歐系外資預估，智邦第四季營收雖會受到季節性因素影響小幅下滑，但終端需求依舊強勁，需求穩定來自於企業ODM客戶，雖然有潛在企業支出削減的噪音出現，但整體下半年動能會更勝上半年。

歐系外資表示，智邦400G產品自6月開始出現明顯的成長，該趨勢會在下半年持續，400G產品今年占比營收約10%，2023年上看15%，2023年將會迎來新的企業ODM客戶。

歐系外資表示，以智邦來說，目前400G業務仍在初期階段，故100G 的需求保持不變。而智慧NIC(智慧網卡)業務在今年貢獻營收有機會達20%，高於去年的16%，在2023年還會進一步增長。整體來說，預計智邦2023年營收增長11%，包括智能網卡看到更快的增長，而雲交換機和企業ODM的增長也將更符合平均水平，將帶動利潤率進一步恢復，每股收益相較2022年提高3%，維持優於大盤評等、目標價330元。