大陸男星李易峰過去曾憑著多部戲劇，晉升一線小生，還因此獲得多項演技大獎，成績備受肯定，但他卻在近日爆發嫖妓醜聞，使王子形象全滅，網路上也開始出現他玩樂時的「極樂照」，甚至再度被服務過的小姐爆料他「愛玩卻不舉」，淫亂程度令網友瞠目結舌。

李易峰自從傳出嫖妓被捕後，網路上開始爆出各種傳聞，他除了遭服務過的「女技師」爆料他喜愛點人母，還有特殊性癖好「熱愛毒龍鑽」之外，另一名女技師也跳出來爆料，透露李易峰有一套「選妃SOP」，每次都會有一排小姐站在他面前自我介紹，不滿意就會一直換，直到他挑中4~5位順眼的小姐才會帶進房間，店內還設有專門的房間供他享樂，一晚大約花費3600人民幣（約1.6萬元台幣）。

此外，一名自稱曾被李易峰點過檯的酒店小姐也透露，李易峰曾與她發生關係後，還想再找另一位「有小孩的姊姊」來個3P大戰，但最後體力透支不了了不之，讓酒店小姐狂酸「他看起來透支得挺厲害的」；接著爆料李易峰有一次又來店裡，但狀況很不好，所有小姐都擔心他會在床上「馬上風」，因此接得戰戰兢兢。

而除了先前網路上公開李易峰疑似選妃地照片外，近日又流出一張他裸著身體，剛完事的照片，雖照片中的男子沒有抬頭露出正面照，但網友仍認定是他，再度引發熱議。