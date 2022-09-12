憂鬱症是常見的精神疾病，但國家衛生研究院研究發現，儘管台灣屬於高收入國家，但中高齡憂鬱症就醫率偏低，約2成7，遠低於歐、美、日本等高收入國家；且最終僅11％患者獲得有效治療。該研究也顯示，女性、已婚、教育程度高、參加社交團體活動或社交休閒活動者的人，接受憂鬱症治療的比例較高。

世界衛生組織估計，憂鬱症將成為2030年全球疾病負擔的主要原因。國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員吳其炘指出，憂鬱情緒和憂鬱症不一樣，就像是下雨天和颱風間的差異，當出現心情低落、沒胃口或暴飲暴食、失眠或嗜睡、負面思考，甚至出現自殺念頭，症狀持續2周以上時，可能是罹患憂鬱症。

為加強憂鬱症防治工作，衛福部邀請國內憂鬱症專家共同合作，探討影響憂鬱症照顧指標的因素，由吳其炘擔任計畫主持人。他指出，過去研究分析台灣憂鬱症盛行率結果很分歧，從0.8％到21.2％皆有，本次研究結合量表和健保資料庫合併估算，台灣全年齡憂鬱症盛行率為16.3％，相當於全台有200到300萬人罹患憂鬱症。

吳其炘指出，憂鬱症患者發生衰弱症的風險是一般人的2.6到2.9倍，死亡率也是一般人的2到3倍，憂鬱症患者的照護急需重視。但該研究指出，50歲以上中高齡憂鬱症患者中，僅有27％尋求治療，最終僅11％患者最終獲得有效治療；相較之下，歐美、日本等高收入國家就醫率皆超過4成。

研究團隊進一步分析，女性、教育程度高、退休或無業、有運動習慣、社會團體、社交休閒活動者，接受憂鬱症治療的比例較高；而喪偶／離婚／分居／未婚、有飲酒習慣，則是未就醫危險因子。該研究已於今年6月發表於國際期刊《Lancet Reginal Health - Western Pacific》。

吳其炘指出，就醫率低是憂鬱症照護的主要瓶頸，治療的原因在於對憂鬱症認知不足，或是擔心被汙名化，並提出4大改善方向。首先是增加憂鬱症篩檢，例如心理諮商服務據點、國健署成人健檢等，專業民間團體亦有提供評估量表，供民眾自行填寫；其次是提升精神健康識能；第三是運用遠距醫療；最後是增加社區支持。

他補充，目前國內僅開放遠距心理諮商，而疫情期間開放遠距醫療方式，僅限病情穩定者，對於初診病患還不適用，但未來和政府持續努力下，相信可以利用遠距醫療來提升就醫率，讓很多不敢進精神科診所的人，也可以獲得醫療協助。